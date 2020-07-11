"Лацио" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А

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"Лацио" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Лацио" проиграл "Сассуоло".

"Лацио" по-прежнему занимает второе место и отстает от "Ювентуса" на 7 очков. "Сассуоло" идет восьмым.

"Лацио" - "Сассуоло" 1:2

Голы: Луис Альберто, 33 - 1:0, Распадори, 52 - 1:1, Капуто, 90 - 1:2

"Лацио": Стракоша, Лукаку (Хони Родригес, 46), Раду (Вавро, 83), Баштуш, Лаццари, Луис Альберто (Адеканье, 83), Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Ачерби, Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле.

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Феррари, Толян (Мюльдюр, 46), Кирьякопулос, Локателли, Бога (Рожерио, 79), Бурабия, Джуричич (Гараслин, 68), Траоре (Капуто, 46), Распадори (Маньяни, 89).

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