"Лацио" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Лацио" проиграл "Сассуоло".
"Лацио" по-прежнему занимает второе место и отстает от "Ювентуса" на 7 очков. "Сассуоло" идет восьмым.
"Лацио" - "Сассуоло" 1:2
Голы: Луис Альберто, 33 - 1:0, Распадори, 52 - 1:1, Капуто, 90 - 1:2
"Лацио": Стракоша, Лукаку (Хони Родригес, 46), Раду (Вавро, 83), Баштуш, Лаццари, Луис Альберто (Адеканье, 83), Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Ачерби, Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле.
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Феррари, Толян (Мюльдюр, 46), Кирьякопулос, Локателли, Бога (Рожерио, 79), Бурабия, Джуричич (Гараслин, 68), Траоре (Капуто, 46), Распадори (Маньяни, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17