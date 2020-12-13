"Лацио" проиграл "Вероне" в Серии А

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"Лацио" проиграл "Вероне" в Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле проиграл "Вероне" со счетом 1:2. Победу веронскому клубу принесли автогол Мануэля Лаццарри и гол Адриана Тамеза. В составе римлян отличился Фелипе Кайседо.

"Верона", набрав 19 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 17 очками опустился на восьмую позицию.

"Лацио" – "Верона" - 1:2 (0:1)
Голы: Лаццари, 45 (автогол) - 0:1, Кайседо, 56 - 1:1, Тамез, 67 - 1:2

"Лацио": Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби (Худт, 28), Лейва (Эскаланте, 65), Марушич, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Пароло, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 65).

"Верона": Сильвестри, Фараони, Давидович, Ловато, Маньяни, Барак, Тамез (Фавилли, 69), Дзакканьи, Велозу, Димарко, Сальседо (Колли, 77).

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