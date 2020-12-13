"Лацио" проиграл "Вероне" в Серии А
В матче 11-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле проиграл "Вероне" со счетом 1:2. Победу веронскому клубу принесли автогол Мануэля Лаццарри и гол Адриана Тамеза. В составе римлян отличился Фелипе Кайседо.
"Верона", набрав 19 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 17 очками опустился на восьмую позицию.
"Лацио" – "Верона" - 1:2 (0:1)
Голы: Лаццари, 45 (автогол) - 0:1, Кайседо, 56 - 1:1, Тамез, 67 - 1:2
"Лацио": Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби (Худт, 28), Лейва (Эскаланте, 65), Марушич, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Пароло, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 65).
"Верона": Сильвестри, Фараони, Давидович, Ловато, Маньяни, Барак, Тамез (Фавилли, 69), Дзакканьи, Велозу, Димарко, Сальседо (Колли, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17