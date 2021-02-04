"Лацио" проявляет интерес к голкиперу "Шахтера"

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин модет продолжить карьеру в Италии. В услугах 19-летнего украинца заинтересован "Лацио", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, итальянцы пока не начинали переговоры с "горняками", но планируют его потенциальный переход в будущем.