"Лацио" проявляет интерес к голкиперу "Шахтера"

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"Лацио" проявляет интерес к голкиперу "Шахтера"Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин модет продолжить карьеру в Италии. В услугах 19-летнего украинца заинтересован "Лацио", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, итальянцы пока не начинали переговоры с "горняками", но планируют его потенциальный переход в будущем.

В текущем сезоне Трубин провел 13 поединков в составе Шахтера, из которых в пяти оставил свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает украинца в 7 миллионов евро.

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