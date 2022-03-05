"Лацио" рассматривает четырёх вратарей

Фото инстаграм Кепы Аррисабалаги

"Лацио" собирается купить нового голкипера во время летнего трансферного окна, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, на сегодняшний день в шорт-лист римских "орлов" входят четыре стража ворот.

Приоритетный вариант - вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага, чья рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Также "Лацио" рассматривает кандидатуры Серхио Рико, Марко Карнесекки и Пьерлуиджи Голлини.

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