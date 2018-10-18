"Лацио" расстался с экс-защитником "Спартака"

Римский "Лацио" расстался с бывшим защитником "Спартака" Маурисио дос Сантосом.

"Орлы" расторгли контракт с 30-летним бразильцем, о чём сам футболист сообщил в инстаграме.

Таким образом, Маурисио получил статус свободного агента и теперь может перейти в другой клуб бесплатно.

Маурисио выступал за "Лацио" с 2015 года, сыграл 56 матчей и сделал 1 ассист. Цвета "Спартака" он защищал на правах аренды в сезоне 2016/17, провёл 11 игр и забил 1 гол.

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