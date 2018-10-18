"Лацио" расстался с экс-защитником "Спартака"
Римский "Лацио" расстался с бывшим защитником "Спартака" Маурисио дос Сантосом.
"Орлы" расторгли контракт с 30-летним бразильцем, о чём сам футболист сообщил в инстаграме.
Таким образом, Маурисио получил статус свободного агента и теперь может перейти в другой клуб бесплатно.
Маурисио выступал за "Лацио" с 2015 года, сыграл 56 матчей и сделал 1 ассист. Цвета "Спартака" он защищал на правах аренды в сезоне 2016/17, провёл 11 игр и забил 1 гол.
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|Интер Милан
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|Рома
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|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
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|7
|Сампдория
|19
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|Парма
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|28
|10
|Торино
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|19
|26
|12
|Сассуоло
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|13
|Кальяри
|19
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