"Лацио" разгромил аутсайдера Серии А
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде разгромил "Салернитану" со счетом 3:0.
Победу римскому клубу принесли дубль Чиро Иммобиле и гол Мануэля Ладзари.
"Лацио", набрав 35 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 11 очками осталась на последнем, 20-м месте.
"Салернитана" – "Лацио" - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 10 - 0:2, Ладзари, 66 - 0:3
"Салернитана": Белец, Весели, Делли Карри, Моток, Раньери (Перроне, 76), Кешрида, Оби (Руджери, 66), Ди Таккьо, Скьявоне, Бонаццоли, Гондо (Вергани, 82).
"Лацио": Стракоша, Хюсай, Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 83), Марушич (Ладзари, 59), Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Ромеро, 83), Педро (Фелипе Андерсон, 40), Иммобиле.
Не пропустите: "Дженоа" уволила Шевченко. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Названа причина перевода Ещенко в тренерский штаб "Спартака"
-
"Байер" победил гладбахскую "Боруссию" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Астон Виллой"
-
Шевченко может возглавить Польшу, которая сыграет с Россией
-
"Лацио" разгромил аутсайдера Серии А
-
Рангник назвал причину не попадания Роналду в заявку на матч АПЛ с "Астон Виллой"
-
"Ньюкасл" намерен переманить вратаря ПСЖ
-
Араухо назвал "Барселоне" условие для продления контракта
-
Нигерия уверенно обыграла Судан на Кубке Африки
-
"Ланс" на 96-й минуте вырвал победу над "Сент-Этьеном"
-
Названы условия трансфера Миранчука в "Дженоа"
-
Роналду не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" во втором матче подряд
-
В "Лацио" отреагировали на возможный переход в ЦСКА форварда Мурики
-
"Эвертон" проиграл "Норвичу" и другие результаты 22-го тура АПЛ
-
Левандовски забил 300-й гол в Бундеслиге, Мюллер отдал 150-й ассист
-
2
Роналду рассказал о своём отношении к Роналдо и Роналдиньо
-
"Бавария" разгромила "Кёльн" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги
-
"Челси" сделал предложение "Барселоне" по Френки де Йонгу
-
"Торино" одержал волевую победу над "Сампдорией" в 22-м туре Серии А
-
"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17