"Лацио" разгромил аутсайдера Серии А

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"Лацио" разгромил аутсайдера Серии А

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде разгромил "Салернитану" со счетом 3:0.

Победу римскому клубу принесли дубль Чиро Иммобиле и гол Мануэля Ладзари.

"Лацио", набрав 35 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 11 очками осталась на последнем, 20-м месте.

"Салернитана" – "Лацио" - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 10 - 0:2, Ладзари, 66 - 0:3

"Салернитана": Белец, Весели, Делли Карри, Моток, Раньери (Перроне, 76), Кешрида, Оби (Руджери, 66), Ди Таккьо, Скьявоне, Бонаццоли, Гондо (Вергани, 82).

"Лацио": Стракоша, Хюсай, Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 83), Марушич (Ладзари, 59), Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Ромеро, 83), Педро (Фелипе Андерсон, 40), Иммобиле.

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