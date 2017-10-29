"Лацио" разгромил "Беневенто"

В матче 11-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" на выезде разгромил "Беневенто".

"Беневенто" - "Лацио" - 1:5

Голы: Бастос, 4 - 0:1, Иммобиле, 13 - 0:2, Марусич, 24 - 0:3, Лазаар, 55 - 1:3, Пароло, 76 - 1:4, Нани, 86 - 1:5.

"Лацио": Стракоша, Бастос, Де Врей, Раду, Марусич, Пароло, Лейва (Кайседо, 81), Милинкович-Савич (Лукаку, 58), Лулич (Нани, 71), Альберто, Иммобиле.

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Милан". | soccernews.ru