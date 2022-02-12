"Лацио" разгромил "Болонью" в 25-м туре Серии А

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В рамках 25-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своём поле крупно победил "Болонью" со счётом 3:0.

"Орлы" вышли вперёд благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти, а затем дубль оформил Маттиа Дзакканьи.

"Лацио" – "Болонья" - 3:0

Голы: 1:0 – 13, пенальти Иммобиле, 2:0 – 53 Дзакканьи, 3:0 – 63 Дзакканьи.

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Раду, Фелипе Андерсон, Катальди, Башич, Моро, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи, Педро, Иммобиле.

"Болонья": Скорупски, Хики, Медель, Сумаоро, Теате, Дейкс, Бонифаци, Эбишер, Виньято, Барроу, Сориано, Сванберг, Схаутен, Касиус, Арнаутович, Орсолини.

Набрав три очка, "Лацио" закрепился на 6-м месте в таблице Серии А. "Болонья" идёт на 13-й строчке.

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