"Лацио" разгромил "Болонью" в 25-м туре Серии А
Фото твиттер Серии А
В рамках 25-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своём поле крупно победил "Болонью" со счётом 3:0.
"Орлы" вышли вперёд благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти, а затем дубль оформил Маттиа Дзакканьи.
"Лацио" – "Болонья" - 3:0
Голы: 1:0 – 13, пенальти Иммобиле, 2:0 – 53 Дзакканьи, 3:0 – 63 Дзакканьи.
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Раду, Фелипе Андерсон, Катальди, Башич, Моро, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи, Педро, Иммобиле.
"Болонья": Скорупски, Хики, Медель, Сумаоро, Теате, Дейкс, Бонифаци, Эбишер, Виньято, Барроу, Сориано, Сванберг, Схаутен, Касиус, Арнаутович, Орсолини.
Набрав три очка, "Лацио" закрепился на 6-м месте в таблице Серии А. "Болонья" идёт на 13-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17