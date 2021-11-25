"Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге Европы

Теги локомотив москвалацио

"Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге ЕвропыФото: твиттер "Локомотива"

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" проиграл "Лацио".

"Лацио" по-прежнему идет на втором месте в группе. "Локомотив" занимает последнее место.

"Локомотив" Россия - "Лацио" Италия 0:3

Голы: Иммобиле (пен), 56 - 0:1, Иммобиле (пен), 63 - 0:2, Педро, 87 - 0:3

"Локомотив": Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Серкейра, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Баринов, Камано (Борисенко, 77), Лисакович.

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Башич, Дзакканьи (Ладзари, 82), Иммобиле (Мурики, 66), Фелипе Андерсон (Педро, 46).  

Читайте также: "Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Компания Рангника продолжит консультировать "Локомотив", несмотря на будущее немца

Компания Рангника продолжит консультировать "Локомотив", несмотря на будущее немца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов