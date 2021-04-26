"Лацио" разгромил "Милан"

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В Риме подошел к конце заключительный матч 33 тура итальянской Серии А. "Лацио" на своем поле принимал "Милан" и одержал разгромную победу со счетом 3:0. Обе команды продолжают борьбу за еврокубки, причем гости перед этим туром занимали вторую строчку в турнирной таблице и не имели шансы, как минимум, на медали. Однако матч для "россонери" начался не лучшим образом - уже на 2 минуте Корреа смог пробить Доннарумму. Во самом начале второй половины аргентинский полузащитник оформил дубль, а гол Иммобиле в концовке встречи снял все вопросы о победителе.

Результат позволил "орлам" набрать 61 очко и закрепиться на 6 месте в таблице Серии А. "Милан" остался на 5 позиции, имея в своем активе 66 баллов.

"Лацио" - "Милан" 3:0 (1:0)

Голы: Корреа, 2 - 1:0, Корреа, 51 - 2:0, Иммобиле, 87 - 3:0

"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Раду, Марушич, Лулич (Фарес, 68), Лейва (Катальди, 88), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Корреа (Перейра, 76), Иммобиле (Мурики, 88).

"Милан": Доннарумма, Кьер (Романьоли, 74), Тео, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 69), Беннасер (Тонали, 70), Салемакерс (Браим Диас, 63), Кессиэ, Чалханоглу, Ребич, Манджукич (Рафаэл Леау, 63).