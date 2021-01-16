"Лацио" разгромил "Рому" в римском дерби
В 18-м туре итальянской Серии А "Лацио" уверенно разобрался с "Ромой".
Благодаря победе "орлы" поднялись на седьмое место. "Волки" идет третьими.
"Лацио" - "Рома" 3:0
Голы: Иммобиле, 14 - 1:0, Луис Альберто, 23 - 2:0, Луис Альберто, 67 - 3:0
"Лацио": Рейна, Раду (Худт, 83), Луис Фелипе (Габаррон, 69), Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Иммобиле (Мурики, 83), Кайседо (Акпа-Акпро, 66).
"Рома": Лопес, Спинаццола (Бруно Перес, 71), Смоллинг, Манчини (Майораль, 71), Карсдорп, Мхитарян, Верету (Педро, 46), Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 60), Рожер, Джеко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17