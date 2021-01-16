"Лацио" разгромил "Рому" в римском дерби

В 18-м туре итальянской Серии А "Лацио" уверенно разобрался с "Ромой".

Благодаря победе "орлы" поднялись на седьмое место. "Волки" идет третьими.

"Лацио" - "Рома" 3:0

Голы: Иммобиле, 14 - 1:0, Луис Альберто, 23 - 2:0, Луис Альберто, 67 - 3:0

"Лацио": Рейна, Раду (Худт, 83), Луис Фелипе (Габаррон, 69), Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Иммобиле (Мурики, 83), Кайседо (Акпа-Акпро, 66).

"Рома": Лопес, Спинаццола (Бруно Перес, 71), Смоллинг, Манчини (Майораль, 71), Карсдорп, Мхитарян, Верету (Педро, 46), Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 60), Рожер, Джеко.

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