"Лацио" разгромил "Салернитану" в Серии А
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле разгромил "Салернитану" со счетом 3:0.
Победу римлянам принесли голы Чиро Иммобиле, Педро и Луиса Альберто.
"Лацио", набрав 21 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 7 очками осталась на 19-й позиции.
"Лацио" – "Салернитана" - 3:0 (2:0)
Голы: Иммобиле, 31 - 1:0, Педро, 36 - 2:0, Луис Альберто, 69 - 3:0
"Лацио": Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 73), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 78), Милинкович-Савич (Башич, 78), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 86).
"Салернитана": Белец, Дзортеа (Весели, 79), Страннберг, Дьомбер, Раньери, Рибери, Оби (Кулибали, 63), Ди Таккьо, Скьявоне (Кешрида, 79), Нванкво (Джурич, 46), Бонаццоли (Гондо, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17