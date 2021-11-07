"Лацио" разгромил "Салернитану" в Серии А

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"Лацио" разгромил "Салернитану" в Серии А

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле разгромил "Салернитану" со счетом 3:0.

Победу римлянам принесли голы Чиро Иммобиле, Педро и Луиса Альберто.

"Лацио", набрав 21 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 7 очками осталась на 19-й позиции.

"Лацио" – "Салернитана" - 3:0 (2:0)
Голы: Иммобиле, 31 - 1:0, Педро, 36 - 2:0, Луис Альберто, 69 - 3:0

"Лацио": Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 73), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 78), Милинкович-Савич (Башич, 78), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 86).

"Салернитана": Белец, Дзортеа (Весели, 79), Страннберг, Дьомбер, Раньери, Рибери, Оби (Кулибали, 63), Ди Таккьо, Скьявоне (Кешрида, 79), Нванкво (Джурич, 46), Бонаццоли (Гондо, 63).

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