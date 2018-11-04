"Лацио" разгромил СПАЛ

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Лацио" разгромно обыграл СПАЛ. Хозяева добыли уверенную победу. За "орлов" дубль оформил Иммобиле, а также по одному голу забили Каталди и Пароло. За гостей единственным голом отметился Антенуччи.

"Лацио" - СПАЛ 4:1

Голы: Иммобиле, 26 - 1:0, Антенуччи, 28 - 1:1, Иммобиле, 35 - 2:1, Катальди, 59 - 3:1, Пароло, 70 - 4:1

"Лацио": Стракоша, Уоллас, Ачерби, Раду, Габаррон, Пароло, Катальди, Милинкович-Савич (Бериша, 74), Лулич (Лукаку, 63), Кайседо (Корреа, 60), Иммобиле

СПАЛ: Милинкович-Савич, Бонифаци (Ционек, 46), Викари, Фелипе, Коста, Лаццари, Луис (Дикманн, 81), Вальдифьори, Миссироли, Антенуччи, Петанья.

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