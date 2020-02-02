"Лацио" разгромил СПАЛ и вышел на второе место. "Милан" не смог победить "Верону"

Завершились три матча 22-го тура чемпионата Италии. "Лацио" разгромил СПАЛ со счетом 5:1 и вышел на второе место. "Милан" дома довольствовался лишь ничьей с "Вероной", "Аталанта" на своем поле не смогла победить "Дженоа".

"Лацио" – СПАЛ - 5:1 (4:0)

Голы: Иммобиле, 3 - 1:0, Кайседо, 16 - 2:0, Иммобиле, 29 - 3:0, Кайседо, 38 - 4:0, Адеканье, 58 - 5:0, Миссироли, 65 - 5:1

"Лацио": Стракоша, Раду (Вавро, 72), Баштуш, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Лулич (Хони Родригес, 61), Лейва, Милинкович-Савич, Кайседо (Адеканье, 49), Иммобиле.

"Милан" – "Верона" - 1:1 (1:1)

Голы: Фараони, 13 - 0:1, Чалханоглу, 29 - 1:1

"Милан": Доннарумма, Тео, Калабрия (Салемакерс, 77), Романьоли, Мусаккьо, Чалханоглу, Кессиэ, Кастильехо, Бонавентура (Лукас Пакета, 64), Ребич, Рафаэл Леау.

"Аталанта" – "Дженоа" - 2:2 (2:2)

Голы: Толои, 12 - 1:0, Кришито, 19 (с пенальти) - 1:1, Санабрия, 33 - 1:2, Иличич, 35 - 2:2

"Аталанта": Голлини, Госенс, Паломино, Гимшити, Хатебур, Гомес, де Рон, Иличич (Муриэль, 76), Пашалич (Фройлер, 54), Толои, Сапата (Малиновский, 63).

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