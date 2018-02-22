"Лацио" разгромил "Стяуа" благодаря хет-трику Иммобиле, "Виктория Пльзень" победила "Партизан"

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"Лацио" разгромил "Стяуа" благодаря хет-трику Иммобиле, "Виктория Пльзень" победила "Партизан"

Завершились еще два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. "Лацио" и "Виктория Пльзень" одержали домашние победы и завоевали путевки в следующий этап.

"Лацио" Италия – "Стяуа" Румыния - 5:1 (3:0) - первый матч - 0:1
Голы: Иммобиле, 7 - 1:0, Баштуш, 35 - 2:0, Иммобиле, 43 - 3:0, Андерсон, 51 - 4:0, Иммобиле, 71 - 5:0, Гноэре, 82 - 5:1

"Лацио": Стракоша, де Врей, Касерес (Баштуш, 26), Баста, Габаррон, Луис Альберто (Мурджиа, 67), Лулич, Андерсон (Кайседо, 74), Пароло, Лейва, Иммобиле.

"Стяуа": Влад, Гэман (Бэлаше, 61), Жуниор, Бензар, Планич, Неделку (Филип, 46), Филипе Тейшейра, Будеску, Ман, Гноэре, Тэнасе (Коман, 46).

"Виктория Пльзень" Чехия – "Партизан" Сербия - 2:0 (0:0) - первый матч - 1:1
Голы: Крменчик, 67 - 1:0, Чермак, 90 - 2:0

"Виктория Пльзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Горшава, Грошовски, Коларж (Чермак, 87), Копиц, Земан (Петржела, 72), Крменчик (Хоры, 84).

"Партизан": Стойкович, Милетич, Урошевич, Вуличевич, Остоич, Пантич, Янкович (Сума, 78), Тошич, Евтович (Ожегович, 65), Тавамба, Здьелар. 

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