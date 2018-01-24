"Лацио" разгромил "Удинезе"

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"Лацио" разгромил "Удинезе"В пропущенном матче 12-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" на своем поле разгромил гостей из "Удинезе".

"Лацио" - "Удинезе" - 3:0

Голы: Самир, 22 - 1:0 (автогол), Нани, 47 - 2:0, Андерсон, 87 - 3:0.

"Лацио": Стракоша, Уоллас, Де Врей, Раду, Башта, Пароло (Мурджа, 86), Лейва, Милинкович-Савич (Лулич, 65), Лукаку, Андерсон, Нани (Альберто, 72).

"Удинезе": Биссари, Нейтинк, Данило, Самир, Ларсен, Фофана, Халльфредссон (Балич, 79), Барак (Де Паул, 55), Песселья, Перица (Янкто, 64), Лопес.

Напомним, "Интер" намерен нарушить планы "Лацио". | soccernews.ru

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