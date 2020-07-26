"Лацио" разгромил "Верону" в Серии А. Иммобиле оформил хет-трик

"Лацио" разгромил "Верону" в матче 36-го тура Серии А.

В составе победителей хет-трик оформил Чиро Иммобиле, еще по голу забили Сергей Милинкович-Савич и Хоакин Корреа.

"Верона" - "Лацио" - 1:5 (1:1)

Голы: Амрабат, 39 (с пенальти) - 1:0, Иммобиле, 45+6 (с пенальти) - 1:1, Милинкович-Савич, 56 - 1:2, Корреа, 62 - 1:3, Иммобиле, 83 - 1:4, Иммобиле, 90+4 (с пенальти) - 1:5.

"Верона": Радунович, Фараони (Димарко, 79), Гюнтер, Ррахмани, Мигел Велозу (Лукас Фелиппе, 87), Лазович, Эйсерик (Стемпиньски, 87), Дзакканьи (Сальседо, 68), Пессина, Амрабат, Борини (Ди Кармине, 67).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон (Лукаку, 65), Луис Фелипе, Пароло, Луис Альберто, Марушич (Армини, 88), Милинкович-Савич (А.Андерсон, 88), Д.Андерсон (Вавро, 65), Иммобиле, Корреа (Кайседо, 69).

"Лацио" с 75 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. "Верона" расположилась на 9 позиции.

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