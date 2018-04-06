"Лацио" – "Ред Булл" - 4:2 (обзор)

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"Лацио" – "Ред Булл" - 4:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лацио" и "Ред Буллом" (4:2).

Видео: "Лацио" – "Ред Булл".

Не пропустите: Перестрелка в Риме: "Лацио" и "Зальцбург" забили шесть голов на двоих. | http://soccernews.ru

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