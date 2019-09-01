"Лацио" - "Рома" - 1:1 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура чемпионата Италии, в котором "Лацио" и "Рома" в римском дерби сыграли вничью со счетом 1:1.

Видео: "Лацио" - "Рома" - 1:1

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