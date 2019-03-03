"Лацио" – "Рома" - 3:0 (видеообзор матча)
Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Ромой", который завершился крупной победой "орлов".
Не пропустите: Волчий позор в римском дерби: "Лацио" разгромил "Рому" в 26-м туре Серии А. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Парма
|26
|30
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10