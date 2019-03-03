"Лацио" – "Рома" - 3:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Ромой", который завершился крупной победой "орлов".

Не пропустите: Волчий позор в римском дерби: "Лацио" разгромил "Рому" в 26-м туре Серии А. | http://soccernews.ru