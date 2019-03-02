"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби

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"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби

В рамках 26-го тура итальянской Серии А нас ожидает битва между "Лацио" и "Ромой".

"Волки" занимают 5-ю позицию в турнирной таблице и обгоняют "орлят", идущих следом на 6-м месте, на шесть очков.

Начало римского дерби запланировано на 22:30 по московскому времени.

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