"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби
Сегодня, 1 сентября, состоится центральный матч 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" - "Рома".
"Лацио" с 1 баллом занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. У "Ромы" 1 балл и 12 позиция.
Встреча пройдет на стадионе "Олимпико". Начало - в 19:00 (мск).
Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте:
А еще: "Рома" объявила об уходе двух игроков| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0