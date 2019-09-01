"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби

Сегодня, 1 сентября, состоится центральный матч 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" - "Рома".

"Лацио" с 1 баллом занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. У "Ромы" 1 балл и 12 позиция.

Встреча пройдет на стадионе "Олимпико". Начало - в 19:00 (мск).

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