"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" обыграл генуэзский "Дженоа" со счетом 4:3.
Победу римскому клубу принесли дубль Хоакин Корреа, а также голы Чиро Иммобиле и Луиса Альберто. В составе гостей отличились Джанлука Скамакка и Эльдор Шомуродов, а также автоголом отметился полузащитник "Лацио" Адам Марушич.
"Лацио", набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А и всего на два очка отстает от зоны Лиги Чемпионов. "Дженоа" (36) остался на 13-м месте.
"Лацио" – "Дженоа" - 4:3 (2:0)
Голы: Корреа, 30 - 1:0, Иммобиле, 43 (с пенальти) - 2:0, Марушич, 47 (автогол) - 2:1, Луис Альберто, 48 - 3:1, Корреа, 56 - 4:1, Скамакка, 80 (с пенальти) - 4:2, Шомуродов, 81 - 4:3
"Лацио": Рейна, Лаццари, Худт, Раду, Марушич, Лейва (Катальди, 57), Луис Альберто (Пароло, 82), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 82), Лулич (Фарес, 67), Корреа (Перейра, 83), Иммобиле.
"Дженоа": Перин, Гольданига, Масьелло, Бираски, Дзаппакоста (Кассата, 69), Зайц (Пьяца, 46), Радованович (Гильоне, 46), Стротман (Ровелла, 52), Бадель, Шомуродов, Дестро (Скамакка, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17