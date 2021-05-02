"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" обыграл генуэзский "Дженоа" со счетом 4:3.

Победу римскому клубу принесли дубль Хоакин Корреа, а также голы Чиро Иммобиле и Луиса Альберто. В составе гостей отличились Джанлука Скамакка и Эльдор Шомуродов, а также автоголом отметился полузащитник "Лацио" Адам Марушич.

"Лацио", набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А и всего на два очка отстает от зоны Лиги Чемпионов. "Дженоа" (36) остался на 13-м месте.

"Лацио" – "Дженоа" - 4:3 (2:0)

Голы: Корреа, 30 - 1:0, Иммобиле, 43 (с пенальти) - 2:0, Марушич, 47 (автогол) - 2:1, Луис Альберто, 48 - 3:1, Корреа, 56 - 4:1, Скамакка, 80 (с пенальти) - 4:2, Шомуродов, 81 - 4:3

"Лацио": Рейна, Лаццари, Худт, Раду, Марушич, Лейва (Катальди, 57), Луис Альберто (Пароло, 82), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 82), Лулич (Фарес, 67), Корреа (Перейра, 83), Иммобиле.

"Дженоа": Перин, Гольданига, Масьелло, Бираски, Дзаппакоста (Кассата, 69), Зайц (Пьяца, 46), Радованович (Гильоне, 46), Стротман (Ровелла, 52), Бадель, Шомуродов, Дестро (Скамакка, 46).

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