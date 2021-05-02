"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол

Теги лациодженоа

"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" обыграл генуэзский "Дженоа" со счетом 4:3. 

Победу римскому клубу принесли дубль Хоакин Корреа, а также голы Чиро Иммобиле и Луиса Альберто. В составе гостей отличились Джанлука Скамакка и Эльдор Шомуродов, а также автоголом отметился полузащитник "Лацио" Адам Марушич.

"Лацио", набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А и всего на два очка отстает от зоны Лиги Чемпионов. "Дженоа" (36) остался на 13-м месте.

"Лацио" – "Дженоа" - 4:3 (2:0)
Голы: Корреа, 30 - 1:0, Иммобиле, 43 (с пенальти) - 2:0, Марушич, 47 (автогол) - 2:1, Луис Альберто, 48 - 3:1, Корреа, 56 - 4:1, Скамакка, 80 (с пенальти) - 4:2, Шомуродов, 81 - 4:3

"Лацио": Рейна, Лаццари, Худт, Раду, Марушич, Лейва (Катальди, 57), Луис Альберто (Пароло, 82), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 82), Лулич (Фарес, 67), Корреа (Перейра, 83), Иммобиле.

"Дженоа": Перин, Гольданига, Масьелло, Бираски, Дзаппакоста (Кассата, 69), Зайц (Пьяца, 46), Радованович (Гильоне, 46), Стротман (Ровелла, 52), Бадель, Шомуродов, Дестро (Скамакка, 46).

Не пропустите: Фанаты "Милана" довели Доннарумму до слез. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги

"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов