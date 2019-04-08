"Лацио" – "Сассуоло" - 2:2, "Интер" – "Аталанта" - 0:0, "Наполи" – "Дженоа" - 1:1 (видеообзоры матчей)

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"Лацио" – "Сассуоло" - 2:2, "Интер" – "Аталанта" - 0:0, "Наполи" – "Дженоа" - 1:1 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры трёх матчей 31-го тура итальянской Серии А.

"Лацио" – "Сассуоло" - 2:2 

"Интер" – "Аталанта" - 0:0 

"Наполи" – "Дженоа" - 1:1

Не пропустите: "Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" и приблизил "Ювентус" к чемпионству. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 31 84
2 Наполи Наполи 30 63
3 Интер Милан Интер Милан 31 57
4 Аталанта Аталанта 31 52
5 Милан Милан 31 52
6 Рома Рома 31 51
7 Лацио Лацио 30 49
8 Торино Торино 31 49
9 Сампдория Сампдория 31 45
10 Фиорентина Фиорентина 31 39
11 Сассуоло Сассуоло 31 36
12 Кальяри Кальяри 31 36
13 Парма Парма 31 34
14 Дженоа Дженоа 30 33
15 Удинезе Удинезе 30 32
16 СПАЛ СПАЛ 31 32
17 Эмполи Эмполи 31 28
18 Болонья Болонья 30 27
19 Фрозиноне Фрозиноне 31 23
20 Кьево Кьево 30 11
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