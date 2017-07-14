"Лацио" сделал предложение по Лукасу Лейве

Хавбек "Ливерпуля" Лукас Лейва может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает The Times.

По сведениям издания, "орлы" предложили за футболиста 5,5 миллиона евро. "Ливерпуль" взял время на размышление.

В прошлом сезоне Лейва провел 31 игру, отметился одним голом и 3 ассистами.

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