"Лацио" снизил цену на Милинковича-Савича
Римский "Лацио" снизил трансферную стоимость своего ведущего полузащитника Сергей Милинковича-Савича, информирует El Mundo Deportivo.
Так, по сведениям издания, "орлы" будут готовы рассматривать предложения о продаже 23-летнего хавбека, если за него потенциальный покупатель будет готов выложить не менее 80-ти миллионов евро.
Ранее сообщалось, что цена на серба была установлена в диапазоне 100-150 миллионов евро.
Напомним, "Реал" уже готовит предложение по Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru
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