"Лацио" снизил цену на Милинковича-Савича

Римский "Лацио" снизил трансферную стоимость своего ведущего полузащитника Сергей Милинковича-Савича, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "орлы" будут готовы рассматривать предложения о продаже 23-летнего хавбека, если за него потенциальный покупатель будет готов выложить не менее 80-ти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что цена на серба была установлена в диапазоне 100-150 миллионов евро.

Напомним, "Реал" уже готовит предложение по Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru