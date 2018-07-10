"Лацио" снизил цену на Милинковича-Савича

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"Лацио" снизил цену на Милинковича-СавичаРимский "Лацио" снизил трансферную стоимость своего ведущего полузащитника Сергей Милинковича-Савича, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "орлы" будут готовы рассматривать предложения о продаже 23-летнего хавбека, если за него потенциальный покупатель будет готов выложить не менее 80-ти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что цена на серба была установлена в диапазоне 100-150 миллионов евро.

Напомним, "Реал" уже готовит предложение по Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru

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