"Лацио" совершил крупный трансфер, купив форварда сборной Косово

Теги лациофенербахчетрансферыведат мурики

"Лацио" совершил крупный трансфер, купив форварда сборной Косово

Косоварский нападающий стамбульского "Фенербахче" Ведат Мурики перешел в римский "Лацио", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

"Лацио" заплатил за футболиста 18 миллионов евро. Мурики подписал с "бьянкочелести" контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

26-летний Мурики выступал за "Фенербахче" с 2019 года, провел за турецкий клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "Лирию", "Теуту", "Бесу", "Герисунспор", "Генчлербирлиги" и "Ризеспор". За сборную Косово сыграл 23 матча и забил восемь голов. 

Не пропустите: Аркадиуш Милик не перейдет в "Рому". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Трансфер Суареса в "Ювентус" сорвался. Футболист не успеет оформить необходимые документы

Трансфер Суареса в "Ювентус" сорвался. Футболист не успеет оформить необходимые документы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов