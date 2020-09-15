"Лацио" совершил крупный трансфер, купив форварда сборной Косово

Косоварский нападающий стамбульского "Фенербахче" Ведат Мурики перешел в римский "Лацио", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

"Лацио" заплатил за футболиста 18 миллионов евро. Мурики подписал с "бьянкочелести" контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

26-летний Мурики выступал за "Фенербахче" с 2019 года, провел за турецкий клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "Лирию", "Теуту", "Бесу", "Герисунспор", "Генчлербирлиги" и "Ризеспор". За сборную Косово сыграл 23 матча и забил восемь голов.

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