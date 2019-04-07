"Лацио" спас матч с "Сассуоло", "Интер" не сумел обыграть "Аталанту"

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"Лацио" спас матч с "Сассуоло", "Интер" не сумел обыграть "Аталанту"

Завершились два матча 31-го тура чемпионата Италии. "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 2:2. Хозяева открыли счет в начале второго тайма благодаря голу Чиро Иммобиле. Но гости сначала сравняли счет, отличился Рожерио, а затем вышли вперед после гола Доменико Берарди. Римский клуб спасся от поражения на 95-й минуте, отличился Сенад Лулич.

В параллельном матче "Интер" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Лацио" – "Сассуоло" - 2:2 (0:0)
Голы: Иммобиле, 53 (с пенальти) - 1:0, Рожерио, 57 - 1:1, Берарди, 89 - 1:2, Лулич, 90+5 (с пенальти) - 2:2

"Лацио": Стракоша, Раду, Габаррон, Ачерби, Марушич, Луис Альберто, Бадель (Лейва, 80), Лулич, Пароло (Милинкович-Савич, 69), Кайседо (Корреа, 63), Иммобиле.

"Интер" – "Аталанта" - 0:0

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Асамоа, Шкриньяр, Миранда, Брозович (Наингголан, 23), Весино, Гальярдини (Валеро, 66), Перишич, Политано (Кейта Бальде, 77), Икарди.

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