"Лацио" спас матч с "Сассуоло", "Интер" не сумел обыграть "Аталанту"
Завершились два матча 31-го тура чемпионата Италии. "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Сассуоло" со счетом 2:2. Хозяева открыли счет в начале второго тайма благодаря голу Чиро Иммобиле. Но гости сначала сравняли счет, отличился Рожерио, а затем вышли вперед после гола Доменико Берарди. Римский клуб спасся от поражения на 95-й минуте, отличился Сенад Лулич.
В параллельном матче "Интер" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Лацио" – "Сассуоло" - 2:2 (0:0)
Голы: Иммобиле, 53 (с пенальти) - 1:0, Рожерио, 57 - 1:1, Берарди, 89 - 1:2, Лулич, 90+5 (с пенальти) - 2:2
"Лацио": Стракоша, Раду, Габаррон, Ачерби, Марушич, Луис Альберто, Бадель (Лейва, 80), Лулич, Пароло (Милинкович-Савич, 69), Кайседо (Корреа, 63), Иммобиле.
"Интер" – "Аталанта" - 0:0
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Асамоа, Шкриньяр, Миранда, Брозович (Наингголан, 23), Весино, Гальярдини (Валеро, 66), Перишич, Политано (Кейта Бальде, 77), Икарди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Аталанта
|31
|52
|5
|Милан
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|30
|33
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Эмполи
|31
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11