"Лацио" существенно снизил цену на Милинковича-Савича

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"Лацио" существенно снизил цену на Милинковича-СавичаРимский "Лацио" существенно снизил цену на своего ведущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, сообщается, что "орлы", видя неготовность европейских грандов платить за  23-летнего хавбека 150 миллионов евро, решил снизить его трансферную стоимость сразу на 40 миллионов евро. 

Главными претендентами на серба называются туринский "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", лондонский "Челси" и мадридский "Реал".

Напомним, СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича. | soccernews.ru

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