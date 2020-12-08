"Лацио" сыграл вничью с "Брюгге" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Лацио" и "Брюгге" сыграли вничью со счетом 2:2. Итальянский клуб дважды вел в счете благодаря голам Хоакина Корреа и Чиро Иммобиле. У гостей счет сравнивали Руд Вормер и Ханс Ванакен. Стоит отметить, что "Брюгге" больше тайма играл в меньшинстве из-за удаления Эдуарда Соболя.
"Лацио", набрав 10 очков, занял второе место в турнирной таблице группы F и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. "Брюгге" с 8 очками финишировал на третьей позиции и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы.
"Лацио" Италия – "Брюгге" Бельгия - 2:2 (2:1)
Голы: Корреа, 12 - 1:0, Вормер, 15 - 1:1, Иммобиле, 27 (с пенальти) - 2:1, Ванакен, 76 - 2:2
"Лацио": Рейна, Ачерби, Худт (Раду, 46), Луис Фелипе, Лаццари, Лейва (Эскаланте, 75), Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Корреа (Перейра, 86), Иммобиле (Кайседо, 75).
"Брюгге": Миньоле, Соболь, Рикка, Мата (ван дер Бремпт, 84), Коссуну, Вормер, де Кетеларе, Диатта (Окереке, 84), Баланта (Ритс, 77), Ланг (Дели, 42), Ванакен.
Удаление: Соболь (39).
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