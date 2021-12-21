"Лацио" теряет Иммобиле из-за коронавируса

Теги чиро иммобилелациокоронавирус

"Лацио" теряет Иммобиле из-за коронавирусаФото: инстаграм Иммобиле/Автор неизвестен

Итальянский форвард "Лацио" Чиро Иммобиле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, в прошлый вторник Иммобиле и его жена Джессика были на рождественском ужине в "Лацио". В среду футболисту пришлось уйти на карантин, так как у Джессики обнаружили коронавирус. Он пропустил матч с "Дженоа" (3:1) в 18-м туре Серии А. Теперь уже и сам Иммобиле сдал положительный тест.

Иммобиле пропустит последнюю встречу "Лацио" в 2021 году — с "Венецией" в гостях, которая состоится завтра, 22 декабря.

В нынешнем сезоне Иммобиле сыграл 15 матчей в Серии А, в которых забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Также не пропустите: У Алабы подозрение на коронавирус. | http://soccernews.ru

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не делала предложений по Кавани

"Барселона" не делала предложений по Кавани

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов