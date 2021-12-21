"Лацио" теряет Иммобиле из-за коронавируса

Фото: инстаграм Иммобиле/Автор неизвестен

Итальянский форвард "Лацио" Чиро Иммобиле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, в прошлый вторник Иммобиле и его жена Джессика были на рождественском ужине в "Лацио". В среду футболисту пришлось уйти на карантин, так как у Джессики обнаружили коронавирус. Он пропустил матч с "Дженоа" (3:1) в 18-м туре Серии А. Теперь уже и сам Иммобиле сдал положительный тест.

Иммобиле пропустит последнюю встречу "Лацио" в 2021 году — с "Венецией" в гостях, которая состоится завтра, 22 декабря.

В нынешнем сезоне Иммобиле сыграл 15 матчей в Серии А, в которых забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Также не пропустите: У Алабы подозрение на коронавирус. | http://soccernews.ru