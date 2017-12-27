"Лацио" теряет Кайседо

Нападающий римского "Лацио" Фелипе Кайседо травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Фиорентины".

"У Кайседо возникла проблема с бедром, посмотрим, что покажет обследование" - прокомментировал повреждение 29-летнего эквадорца главный тренер "орлов" Симоне Индзаги.

В этом сезоне Кайседо сыграл за "Лацио" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. | http://soccernews.ru