"Лацио" теряет Кайседо

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"Лацио" теряет Кайседо

Нападающий римского "Лацио" Фелипе Кайседо травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Фиорентины".

"У Кайседо возникла проблема с бедром, посмотрим, что покажет обследование" - прокомментировал повреждение 29-летнего эквадорца главный тренер "орлов" Симоне Индзаги.

В этом сезоне Кайседо сыграл за "Лацио" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. | http://soccernews.ru

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