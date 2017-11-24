"Лацио" теряет Нани

Вингер "Лацио" Луиш Нани травмировался в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Витесса".

31-летний футболист получил повреждение бедра. По словам главного тренера "орлов" Симоне Индзаги, сроки восстановления португальца составят две недели.

В этом сезоне Нани сыграл за "Лацио" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru