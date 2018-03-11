"Лацио" теряет очки, "Кротоне" громит "Сампдорию" и другие результаты 28-го тура Серии А
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Кальяри" сыграл вничью с "Лацио", "Сассуоло" со СПАЛом, "Кротоне" разгромил "Сампдорию", а "Болонья" уступила "Аталанте".
"Болонья" - "Аталанта" - 0:1
Гол: Де Рон, 83 - 0:1.
"Сассуоло" - СПАЛ - 1:1
Голы: Антенуччи, 27 - 0:1, Бабакар, 31 - 1:1.
Нереализованный пенальти: Политано, 45+1 ("Сассуоло").
"Кротоне" - "Сампдория" - 4:1
Голы: Тротта, 6 - 1:0, Стоян, 23 - 2:0, Тротта, 37 - 3:0, Сапата, 70 - 3:1, Сильвестре, 85 - 4:1 (автогол).
Нереализованный пенальти: Тротта, 23 ("Кротоне").
"Кальяри" - "Лацио" - 2:2
Голы: Паволетти, 25 - 1:0, Чеппителли, 35 - 1:1 (автогол), Барелла, 74 - 2:1 (пенальти), Иммобиле, 90+5 - 2:2.
"Лацио": Стракоша, Марчи, Де Врей (Нани, 76), Раду, Башта, Пароло (Андерсон, 65), Лейва, Лулич, Лукаку (Милинкович-Савич, 64), Альерто, Иммобиле.
Напомним, в параллельном матче "Ювентус" обыграл "Удинезе". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|71
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10