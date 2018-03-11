"Лацио" теряет очки, "Кротоне" громит "Сампдорию" и другие результаты 28-го тура Серии А

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"Лацио" теряет очки, "Кротоне" громит "Сампдорию" и другие результаты 28-го тура Серии АВ рамках 28-го тура итальянской Серии А "Кальяри" сыграл вничью с "Лацио", "Сассуоло" со СПАЛом, "Кротоне" разгромил "Сампдорию", а "Болонья" уступила "Аталанте".

"Болонья" - "Аталанта" - 0:1

Гол: Де Рон, 83 - 0:1.

"Сассуоло" - СПАЛ - 1:1

Голы: Антенуччи, 27 - 0:1, Бабакар, 31 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Политано, 45+1 ("Сассуоло").

"Кротоне" - "Сампдория" - 4:1

Голы: Тротта, 6 - 1:0, Стоян, 23 - 2:0, Тротта, 37 - 3:0, Сапата, 70 - 3:1, Сильвестре, 85 - 4:1 (автогол).

Нереализованный пенальти: Тротта, 23 ("Кротоне").

"Кальяри" - "Лацио" - 2:2

Голы: Паволетти, 25 - 1:0, Чеппителли, 35 - 1:1 (автогол), Барелла, 74 - 2:1 (пенальти), Иммобиле, 90+5 - 2:2.

"Лацио": Стракоша, Марчи, Де Врей (Нани, 76), Раду, Башта, Пароло (Андерсон, 65), Лейва, Лулич, Лукаку (Милинкович-Савич, 64), Альерто, Иммобиле.

Напомним, в параллельном матче "Ювентус" обыграл "Удинезе". | soccernews.ru

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6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
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11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
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15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
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