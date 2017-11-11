"Лацио" теряет Стракошу
Голкипер "Лацио" Томас Стракоша травмировался в расположении сборной Албании, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, у 22-летнего стража ворот диагностировано мышечное повреждение. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
Однако велика вероятность, что Стракоша пропустит дерби с "Ромой", которое состоится 18 ноября в рамках 13-го тура Серии А.
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