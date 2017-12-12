"Лацио" – "Торино" - 1:3 (обзор)

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"Лацио" – "Торино" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Торино".

Не пропустите: "Лацио" в меньшинстве потерпел поражение от "Торино". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 15 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Торино 16 23
9 Фиорентина 16 22
10 Болонья 16 21
11 Кьево 16 21
12 Аталанта 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
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