"Лацио" уничтожил "Специю" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 6:1.
Победу римскому клубу принес хет-трик Чиро Иммобиле, а также голы Фелипе Андерсона, Эльсеида Хюсая и Луиса Альберто. В составе гостей отличился Даниэле Верде.
"Лацио", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с одним очком занимает 12-ю позицию.
"Лацио" – "Специя" - 6:1 (3:1)
Голы: Верде, 4 - 0:1, Иммобиле, 5 - 1:1, Иммобиле, 15 - 2:1, Иммобиле, 45 - 3:1, Фелипе Андерсон, 47 - 4:1, Хюсай, 70 - 5:1, Луис Альберто, 85 - 6:1
"Лацио": Рейна, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Катальди, 71), Ладзари (Марушич, 25), Педро (Моро, 71), Иммобиле (Мурики, 81), Фелипе Андерсон (Ромеро, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17