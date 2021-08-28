"Лацио" уничтожил "Специю" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 6:1.

Победу римскому клубу принес хет-трик Чиро Иммобиле, а также голы Фелипе Андерсона, Эльсеида Хюсая и Луиса Альберто. В составе гостей отличился Даниэле Верде.

"Лацио", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с одним очком занимает 12-ю позицию.

"Лацио" – "Специя" - 6:1 (3:1)

Голы: Верде, 4 - 0:1, Иммобиле, 5 - 1:1, Иммобиле, 15 - 2:1, Иммобиле, 45 - 3:1, Фелипе Андерсон, 47 - 4:1, Хюсай, 70 - 5:1, Луис Альберто, 85 - 6:1

"Лацио": Рейна, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Катальди, 71), Ладзари (Марушич, 25), Педро (Моро, 71), Иммобиле (Мурики, 81), Фелипе Андерсон (Ромеро, 81).

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