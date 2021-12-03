"Лацио" упустил победу над "Удинезе" в Серии А

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"Лацио" упустил победу над "Удинезе" в Серии АФото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен

"Лацио" на своем поле упустил победу над "Удинезе" в 15-м туре Серии А.

"Лацио" - "Удинезе" - 4:4

Голы: Бету, 17 - 0:1, Бету, 32 - 0:2, Иммобиле, 34 - 1:2, Молина, 44 - 1:3, Педро, 51 - 2:3, Милинкович-Савич, 56 - 3:3, Ачерби, 79 - 4:3, Арслан, 90+9 - 4:4.

"Лацио" - Рейна, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Луис Альберто (Башич, 64), Катальди (Дзакканьи, 78), Милинкович-Савич, Ладзари, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Раду, 59).

"Удинезе" - Сильвестри, Молина, Перес, Самир (Форестьери, 87), Родриго Бекао (Нюйтинк, 75), Удоджи, Яяло (Арслан, 63), Уолас, Саксесс (Пуссетто, 63), Бету, Деулофеу (Соппи, 75).

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Комментарии

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