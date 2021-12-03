"Лацио" упустил победу над "Удинезе" в Серии А
Фото: инстаграм "Удинезе"/Автор неизвестен
"Лацио" на своем поле упустил победу над "Удинезе" в 15-м туре Серии А.
"Лацио" - "Удинезе" - 4:4
Голы: Бету, 17 - 0:1, Бету, 32 - 0:2, Иммобиле, 34 - 1:2, Молина, 44 - 1:3, Педро, 51 - 2:3, Милинкович-Савич, 56 - 3:3, Ачерби, 79 - 4:3, Арслан, 90+9 - 4:4.
"Лацио" - Рейна, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Луис Альберто (Башич, 64), Катальди (Дзакканьи, 78), Милинкович-Савич, Ладзари, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Раду, 59).
"Удинезе" - Сильвестри, Молина, Перес, Самир (Форестьери, 87), Родриго Бекао (Нюйтинк, 75), Удоджи, Яяло (Арслан, 63), Уолас, Саксесс (Пуссетто, 63), Бету, Деулофеу (Соппи, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17