"Лацио" ушел от поражения в матче с "Кальяри"

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" со счетом 2:2.

В концовке первого тайма счет открыл Чиро Иммобиле, но в начале второй половины равновесие восстановил Жоао Педро. На 62-й минуте гостей вперед вывел Кейта Бальде. В концовке римлян спас от поражения Данило Катальди.

"Лацио", набрав семь очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с двумя очками поднялся на 18-ю позицию.

"Лацио" – "Кальяри" - 2:2 (1:0)

Голы: Иммобиле, 45 - 1:0, Жоао Педро, 46 - 1:1, Кейта Бальде, 62 - 1:2, Катальди, 83 - 2:2

"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 65), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Милинкович-Савич, Ладзари (Марушич, 74), Педро (Дзакканьи, 65), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 88).

"Кальяри": Краньо, Касерес (Дзаппа, 56), Чеппителли, Ликояннис (Белланова, 74), Карбони, Далберт (Валюкевич, 56), Дейола, Марин, Нандес, Жоао Педро (Паволетти, 88), Кейта Бальде (Перейро, 74).

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