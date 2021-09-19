"Лацио" ушел от поражения в матче с "Кальяри"
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" со счетом 2:2.
В концовке первого тайма счет открыл Чиро Иммобиле, но в начале второй половины равновесие восстановил Жоао Педро. На 62-й минуте гостей вперед вывел Кейта Бальде. В концовке римлян спас от поражения Данило Катальди.
"Лацио", набрав семь очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с двумя очками поднялся на 18-ю позицию.
"Лацио" – "Кальяри" - 2:2 (1:0)
Голы: Иммобиле, 45 - 1:0, Жоао Педро, 46 - 1:1, Кейта Бальде, 62 - 1:2, Катальди, 83 - 2:2
"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 65), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Милинкович-Савич, Ладзари (Марушич, 74), Педро (Дзакканьи, 65), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 88).
"Кальяри": Краньо, Касерес (Дзаппа, 56), Чеппителли, Ликояннис (Белланова, 74), Карбони, Далберт (Валюкевич, 56), Дейола, Марин, Нандес, Жоао Педро (Паволетти, 88), Кейта Бальде (Перейро, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17