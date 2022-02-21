"Лацио" ушел от поражения в матче с "Удинезе"

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"Лацио" ушел от поражения в матче с "Удинезе"

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Удинезе" и "Лацио" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Жерар Деулофеу, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Фелипе Андерсон.

"Лацио", набрав 43 очка, остался на шестом месте в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 25 очками остался на 16-й позиции.

"Удинезе" – "Лацио" - 1:1 (1:1)
Голы: Деулофеу, 5 - 1:0, Фелипе Андерсон, 45 - 1:1

"Удинезе": Сильвестри, Соппи (Зегелар, 62), Мари, Родриго Бекао, Перес, Молина, Арслан (Перейра, 63), Уолас, Макенго, Деулофеу (Саксесс, 73), Бету.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди, Милинкович-Савич, Башич (Андерсон, 78), Дзакканьи, Педро (Жоване Кабрал, 23), Фелипе Андерсон.

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