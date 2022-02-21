"Лацио" ушел от поражения в матче с "Удинезе"
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Италии "Удинезе" и "Лацио" сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Жерар Деулофеу, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Фелипе Андерсон.
"Лацио", набрав 43 очка, остался на шестом месте в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 25 очками остался на 16-й позиции.
"Удинезе" – "Лацио" - 1:1 (1:1)
Голы: Деулофеу, 5 - 1:0, Фелипе Андерсон, 45 - 1:1
"Удинезе": Сильвестри, Соппи (Зегелар, 62), Мари, Родриго Бекао, Перес, Молина, Арслан (Перейра, 63), Уолас, Макенго, Деулофеу (Саксесс, 73), Бету.
"Лацио": Стракоша, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди, Милинкович-Савич, Башич (Андерсон, 78), Дзакканьи, Педро (Жоване Кабрал, 23), Фелипе Андерсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17