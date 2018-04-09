"Лацио" установил клубный рекорд

В рамках 31-го тура чемпионата Италии "Лацио" в гостях победил "Удинезе" со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, "орлы" впервые в истории выиграли 10 выездных матчей в одном сезоне Серии А.

Отметим, что за 7 туров до завершения первенства "Лацио" занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Иммобиле установил рекорд "Лацио". | http://soccernews.ru