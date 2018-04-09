"Лацио" установил клубный рекорд

Теги лацио

"Лацио" установил клубный рекорд

В рамках 31-го тура чемпионата Италии "Лацио" в гостях победил "Удинезе" со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, "орлы" впервые в истории выиграли 10 выездных матчей в одном сезоне Серии А.

Отметим, что за 7 туров до завершения первенства "Лацио" занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Иммобиле установил рекорд "Лацио". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов