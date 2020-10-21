"Лацио" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию", а "Челси" и "Севилья" не выявили победителя в ЛЧ

Теги лациоборуссия дортмундчелсисевилья

"Лацио" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию", а "Челси" и "Севилья" не выявили победителя в ЛЧ

"Лацио" в матче 1-го тура Лиги Чемпионов обыграл дортмундскую "Боруссию". Команды выступают в группе F с "Зенитом" и "Брюгге"

В группе E "Челси" сыграл вничью с "Севильей". Клубы являются соперниками "Краснодара" и "Ренна".

"Челси" - "Севилья" - 0:0

"Челси": Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью (Ковачич, 65), Канте, Хаверц, Маунт (Зиех, 62), Вернер (Абрахам, 90+1), Пулишич (Хадсон-Одои, 90+1).

"Севилья": Буну, Хесус Навас, Гомес (Хоан Хордан, 33), Акунья, Диегу Карлос, Ракитич (Васкес, 80), Фернанду Режес, Гудель, де Йонг (Эн-Несири, 80), Сусо (Оливер Торрес, 58), Окампос.

"Лацио" - "Боруссия Д" - 3:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 6 - 1:0, Хитц, 23 (аг) - 2:0, Холанн, 71 - 2:1, Акпа-Акпро, 76 - 3:1.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Худт, 51), Лукас, Луис Альберто (Пароло, 80), Фарес, Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 68), Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа (Муричи, 67).

"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Пищек (Брандт, 65), Менье, Витсель, Ройс (Рейниер, 78), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Санчо, Беллингем (Д.Рейна, 46), Холанн.

А еще: "Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 20 октября

Главные новости дня: 20 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов