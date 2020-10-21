"Лацио" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию", а "Челси" и "Севилья" не выявили победителя в ЛЧ
"Лацио" в матче 1-го тура Лиги Чемпионов обыграл дортмундскую "Боруссию". Команды выступают в группе F с "Зенитом" и "Брюгге"
В группе E "Челси" сыграл вничью с "Севильей". Клубы являются соперниками "Краснодара" и "Ренна".
"Челси" - "Севилья" - 0:0
"Челси": Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью (Ковачич, 65), Канте, Хаверц, Маунт (Зиех, 62), Вернер (Абрахам, 90+1), Пулишич (Хадсон-Одои, 90+1).
"Севилья": Буну, Хесус Навас, Гомес (Хоан Хордан, 33), Акунья, Диегу Карлос, Ракитич (Васкес, 80), Фернанду Режес, Гудель, де Йонг (Эн-Несири, 80), Сусо (Оливер Торрес, 58), Окампос.
"Лацио" - "Боруссия Д" - 3:1 (2:0)
Голы: Иммобиле, 6 - 1:0, Хитц, 23 (аг) - 2:0, Холанн, 71 - 2:1, Акпа-Акпро, 76 - 3:1.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Худт, 51), Лукас, Луис Альберто (Пароло, 80), Фарес, Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 68), Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа (Муричи, 67).
"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Пищек (Брандт, 65), Менье, Витсель, Ройс (Рейниер, 78), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Санчо, Беллингем (Д.Рейна, 46), Холанн.
А еще: "Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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|ПСВ
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|Группа B
|М
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|2
|Базель
|6
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|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
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|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|6
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|2
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|9
|3
|АЕК
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|6
|4
|Генк
|6
|4
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|М
|О
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|11
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|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
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|4
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|М
|О
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|2
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|6
|9
|3
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|6
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|М
|О
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|12
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|12
|3
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|О
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