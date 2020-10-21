"Лацио" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию", а "Челси" и "Севилья" не выявили победителя в ЛЧ

"Лацио" в матче 1-го тура Лиги Чемпионов обыграл дортмундскую "Боруссию". Команды выступают в группе F с "Зенитом" и "Брюгге"

В группе E "Челси" сыграл вничью с "Севильей". Клубы являются соперниками "Краснодара" и "Ренна".

"Челси" - "Севилья" - 0:0

"Челси": Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью (Ковачич, 65), Канте, Хаверц, Маунт (Зиех, 62), Вернер (Абрахам, 90+1), Пулишич (Хадсон-Одои, 90+1).

"Севилья": Буну, Хесус Навас, Гомес (Хоан Хордан, 33), Акунья, Диегу Карлос, Ракитич (Васкес, 80), Фернанду Режес, Гудель, де Йонг (Эн-Несири, 80), Сусо (Оливер Торрес, 58), Окампос.

"Лацио" - "Боруссия Д" - 3:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 6 - 1:0, Хитц, 23 (аг) - 2:0, Холанн, 71 - 2:1, Акпа-Акпро, 76 - 3:1.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Худт, 51), Лукас, Луис Альберто (Пароло, 80), Фарес, Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 68), Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа (Муричи, 67).

"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Пищек (Брандт, 65), Менье, Витсель, Ройс (Рейниер, 78), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Санчо, Беллингем (Д.Рейна, 46), Холанн.

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