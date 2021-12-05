"Лацио" уверенно обыграл "Сампдорию" в Серии А и обошел "Ювентус"
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию" со счетом 3:1.
Победу римлянам принесли дубль Чиро Иммобиле и гол Сергея Милинковича-Савича. В составе хозяев отличился Маноло Габбьядини.
"Лацио", набрав 25 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 15 очками осталась на 15-й позиции.
"Сампдория" – "Лацио" - 1:3 (0:3)
Голы: Милинкович-Савич, 7 - 0:1, Иммобиле, 17 - 0:2, Иммобиле, 37 - 0:3, Габбьядини, 89 - 1:3
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Йосида, 57), Феррари (Дрэгушин, 46), Шабо, Ауджелло, Кандрева (Чьерво, 85), Верре (Адриен Силва, 46), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Капуто, 46), Габбьядини.
"Лацио": Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 64), Милинкович-Савич, Башич, Дзакканьи (Ладзари, 78), Педро (Фелипе Андерсон, 64), Иммобиле (Мурики, 46).
Удаление: Милинкович-Савич (67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17