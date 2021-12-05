"Лацио" уверенно обыграл "Сампдорию" в Серии А и обошел "Ювентус"

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"Лацио" уверенно обыграл "Сампдорию" в Серии А и обошел "Ювентус"

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию" со счетом 3:1.

Победу римлянам принесли дубль Чиро Иммобиле и гол Сергея Милинковича-Савича. В составе хозяев отличился Маноло Габбьядини.

"Лацио", набрав 25 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 15 очками осталась на 15-й позиции.

"Сампдория" – "Лацио" - 1:3 (0:3)
Голы: Милинкович-Савич, 7 - 0:1, Иммобиле, 17 - 0:2, Иммобиле, 37 - 0:3, Габбьядини, 89 - 1:3

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Йосида, 57), Феррари (Дрэгушин, 46), Шабо, Ауджелло, Кандрева (Чьерво, 85), Верре (Адриен Силва, 46), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Капуто, 46), Габбьядини.

"Лацио": Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 64), Милинкович-Савич, Башич, Дзакканьи (Ладзари, 78), Педро (Фелипе Андерсон, 64), Иммобиле (Мурики, 46).

Удаление: Милинкович-Савич (67).

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