"Лацио" уверенно разобрался с "Новарой" и прошел в 1/4 финала Кубка Италии

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"Лацио" уверенно разобрался с "Новарой" и прошел в 1/4 финала Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" разгромил "Новару" и добыл путевку в следующий раунд турнира.

"Лацио" - "Новара" 4:1

Голы: Луис Альберто, 12 - 1:0, Иммобиле, 20 - 2:0, Иммобиле, 35 - 3:0, Милинкович-Савич, 45 - 4:0, Эузепи (пен), 49 - 4:1

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Лукаку (Дурмиси, 62), Баштуш, Луис Альберто (Бериша, 63), Милинкович-Савич, Лейва, Марушич (Нету, 77), Иммобиле, Кайседо.

"Новара": Бенедеттини, Кьоса, Висконти, Чиналья, Бове, Шаудоне, Роналдо (Будзеголи, 58), Скьяви (Mallamo, 73), Нарди, Эузепи, Манкони (Каттанео, 58).

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