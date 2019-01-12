"Лацио" уверенно разобрался с "Новарой" и прошел в 1/4 финала Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" разгромил "Новару" и добыл путевку в следующий раунд турнира.
"Лацио" - "Новара" 4:1
Голы: Луис Альберто, 12 - 1:0, Иммобиле, 20 - 2:0, Иммобиле, 35 - 3:0, Милинкович-Савич, 45 - 4:0, Эузепи (пен), 49 - 4:1
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Лукаку (Дурмиси, 62), Баштуш, Луис Альберто (Бериша, 63), Милинкович-Савич, Лейва, Марушич (Нету, 77), Иммобиле, Кайседо.
"Новара": Бенедеттини, Кьоса, Висконти, Чиналья, Бове, Шаудоне, Роналдо (Будзеголи, 58), Скьяви (Mallamo, 73), Нарди, Эузепи, Манкони (Каттанео, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8