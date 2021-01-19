"Лацио" в дерби громит "Рому", "Интер" не дал шансов "Ювентусу": все результаты 18-го тура Серии А

Завершились все матчи 18-го тура итальянской Серии А. В Риме прошло "дерби вечного города". "Лацио" без шансов разгромил "Рому" со счетом 3:0. В другой ключевой встрече тура "Интер" одолел "Ювентус" 2:0. В Неаполе "Наполи" не оставил камня на камне от "Сампдории". Итог матча 6:0. Представляем итоги всех матчей 18-го тура Сирии А.

Результаты матчей:



"Лацио" – "Рома" – 3:0

"Болонья" – "Верона" – 1:0

"Торино" – "Специя" – 0:0

"Сампдория" – "Удинезе" – 2:1

"Наполи" – "Фиорентина" – 6:0

"Кротоне" – "Беневенто" – 4:1

"Сассуоло" – "Парма" – 1:1

"Аталанта" – "Дженоа" – 0:0

"Интер" – "Ювентус" – 2:0

"Кальяри" – "Милан" – 0:2