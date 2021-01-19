"Лацио" в дерби громит "Рому", "Интер" не дал шансов "Ювентусу": все результаты 18-го тура Серии А

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"Лацио" в дерби громит "Рому", "Интер" не дал шансов "Ювентусу": все результаты 18-го тура Серии АЗавершились все матчи 18-го тура итальянской Серии А. В Риме прошло "дерби вечного города". "Лацио" без шансов разгромил "Рому" со счетом 3:0. В другой ключевой встрече тура "Интер" одолел "Ювентус" 2:0. В Неаполе "Наполи" не оставил камня на камне от "Сампдории". Итог матча 6:0. Представляем итоги всех матчей 18-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Лацио" – "Рома" – 3:0
"Болонья" – "Верона" – 1:0
"Торино" – "Специя" – 0:0
"Сампдория" – "Удинезе" – 2:1
"Наполи" – "Фиорентина" – 6:0
"Кротоне" – "Беневенто" – 4:1
"Сассуоло" – "Парма" – 1:1
"Аталанта" – "Дженоа" – 0:0
"Интер" – "Ювентус" – 2:0
"Кальяри" – "Милан" – 0:2

Турнирная таблица: "Милан" (43), "Интер" (40), "Наполи" (34), "Рома" (34), "Ювентус" (33), "Аталанта" (32), "Лацио" (31), "Сассуоло" (30), "Верона" (27), "Сампдория" (23), "Беневенто" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18), "Фиорентина" (18), "Удинезе" (16), "Дженоа" (15), "Кальяри" (14), "Парма" (13), "Торино" (13),"Кротоне" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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