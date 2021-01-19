"Лацио" в дерби громит "Рому", "Интер" не дал шансов "Ювентусу": все результаты 18-го тура Серии А
Завершились все матчи 18-го тура итальянской Серии А. В Риме прошло "дерби вечного города". "Лацио" без шансов разгромил "Рому" со счетом 3:0. В другой ключевой встрече тура "Интер" одолел "Ювентус" 2:0. В Неаполе "Наполи" не оставил камня на камне от "Сампдории". Итог матча 6:0. Представляем итоги всех матчей 18-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Лацио" – "Рома" – 3:0
"Болонья" – "Верона" – 1:0
"Торино" – "Специя" – 0:0
"Сампдория" – "Удинезе" – 2:1
"Наполи" – "Фиорентина" – 6:0
"Кротоне" – "Беневенто" – 4:1
"Сассуоло" – "Парма" – 1:1
"Аталанта" – "Дженоа" – 0:0
"Интер" – "Ювентус" – 2:0
"Кальяри" – "Милан" – 0:2
Турнирная таблица: "Милан" (43), "Интер" (40), "Наполи" (34), "Рома" (34), "Ювентус" (33), "Аталанта" (32), "Лацио" (31), "Сассуоло" (30), "Верона" (27), "Сампдория" (23), "Беневенто" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18), "Фиорентина" (18), "Удинезе" (16), "Дженоа" (15), "Кальяри" (14), "Парма" (13), "Торино" (13),"Кротоне" (12).
Читать также: Ибрагимович забивает 23 сезона подряд | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 января
-
"Ливерпуль" и "МЮ" не решили кто сильнее, "Сити" догоняет соперников: все результаты 18-го тура АПЛ
-
"Лацио" в дерби громит "Рому", "Интер" не дал шансов "Ювентусу": все результаты 18-го тура Серии А
-
Невилл дал комментарий по поводу своего назначения в "Интер Майами"
-
Игроки "Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях (фото)
-
"Ювентус" сделал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова
-
"Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". Обамеянг отметился дублем
-
"Милан", благодаря дублю Ибрагимовича, победил "Кальяри"
-
Алексей Попов: "Рекомендую Миранчуку никогда не возвращаться в Россию как игроку"
-
Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраля
-
"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет с "Ригой"
-
Ибрагимович забивает 23 сезона подряд
-
Симоне Индзаги подпишет с "Лацио" новый контракт
-
"Реалу" предложили приобрести Жиру
-
Гари Невилл оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" на чемпионство
-
"Торино" уволил главного тренера
-
В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 млн долларов
-
Мохамед Салах: "Хочу играть в "Ливерпуле" как можно дольше"
-
Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"
-
Семин о реформе РПЛ: "Мы потеряем все"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17