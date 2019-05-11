"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" (видео голов)

"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" в рамках 36-го тура Серии А.

В составе гостей голами отметились Луис Альберто и Хоакин Корреа, у хозяев один мяч в компенсированное время отыграл Леонардо Паволетти.

"Кальяри" - "Лацио" - 1:2

Голы: Луис Альберто, 31 - 0:1, Корреа, 53 - 0:2, Паволетти, 90+1 - 1:2.

"Кальяри": Краньо, Романья, Каччаторе, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Барелла, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 57), Жоао Педро (Кастро, 77), Паволетти.

"Лацио" - Прото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Пароло, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Луис Альберто (Иммобиле, 84), Корреа.

"Лацио" с 58 баллами занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Кальяри" с 40 очками расположился на 12 позиции.

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