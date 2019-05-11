"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" (видео голов)

Теги лациокальяри

"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" (видео голов)

"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" в рамках 36-го тура Серии А.

В составе гостей голами отметились Луис Альберто и Хоакин Корреа, у хозяев один мяч в компенсированное время отыграл Леонардо Паволетти.

"Кальяри" - "Лацио" - 1:2

Голы: Луис Альберто, 31 - 0:1, Корреа, 53 - 0:2, Паволетти, 90+1 - 1:2.

"Кальяри": Краньо, Романья, Каччаторе, Клаван, Пеллегрини, Дейола, Барелла, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 57), Жоао Педро (Кастро, 77), Паволетти.

"Лацио" - Прото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Пароло, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Луис Альберто (Иммобиле, 84), Корреа.

"Лацио" с 58 баллами занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Кальяри" с 40 очками расположился на 12 позиции. 

Не пропустите: "Аталанта" - "Дженоа" - 2:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А) | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ

Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Аталанта Аталанта 36 65
4 Интер Милан Интер Милан 35 63
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 36 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов