"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А

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"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А

"Брешия" в домашнем матче 18-го тура Серии А проиграла "Лацио".

В составе хозяев единственный гол забил форвард Марио Балотелли. У гостей дубль оформил Чиро Иммобиле.

"Брешия" - "Лацио" - 1:2 (1:0)

Голы: Балотелли, 18 - 1:0, Иммобиле, 42 (пенальти) - 1:1, Иммобиле, 90 - 1:2

"Брешия": Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Бизоли, Шпалек (Вивиани, 46), Тонали (Семприни, 81), Ромуло, Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли.

"Лацио": Стракоша, Раду (Хони Родригес, 59), Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари, Пароло (Катальди, 59), Лулич (Андерсон, 77), Милинкович-Савич, Корреа, Кайседо, Иммобиле.

"Лацио" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А. "Брешия" располагается на 14 месте.

А еще: "Лацио" заинтересован в покупке Сердара Азмуна| http://soccernews.ru
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