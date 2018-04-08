В матче 31-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Удинезе".

"Удинезе" - "Лацио" - 1:2

Голы: Лазанья, 13 - 1:0, Иммобиле, 27 - 1:1, Альберто, 37 - 1:2.

"Удинезе": Биссари, Нейтинк, Данило, Самир (Видмер, 59), Ларсен, Барак, Балич, Янкто, Аднан (Ингельссон, 73), Лопес (Де Паул, 72), Лазанья.

"Лацио": Стракоша, Бастос, Де Врей, Марчи, Марусич, Альберто (Мурджа, 60), Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон, 46), Андерсон, Иммобиле (Кайседо, 72).

Напомним, ранее "Торино" обыграл "Интер". | soccernews.ru