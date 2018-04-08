"Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Удинезе"
В матче 31-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Удинезе".
"Удинезе" - "Лацио" - 1:2
Голы: Лазанья, 13 - 1:0, Иммобиле, 27 - 1:1, Альберто, 37 - 1:2.
"Удинезе": Биссари, Нейтинк, Данило, Самир (Видмер, 59), Ларсен, Барак, Балич, Янкто, Аднан (Ингельссон, 73), Лопес (Де Паул, 72), Лазанья.
"Лацио": Стракоша, Бастос, Де Врей, Марчи, Марусич, Альберто (Мурджа, 60), Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Габаррон, 46), Андерсон, Иммобиле (Кайседо, 72).
Напомним, ранее "Торино" обыграл "Интер". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|31
|59
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|31
|45
|11
|Дженоа
|31
|35
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|31
|33
|14
|Сассуоло
|31
|30
|15
|Кьево
|31
|29
|16
|Кальяри
|31
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|31
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13