"Лацио" в гостях победил "Удинезе"
Фото: Твиттер @OfficialSSLazio
Завершилась встреча 28 тура Серии А между "Удинезе" и "Лацио". Римляне, после вылета из Лиги Чемпионов хотели реабилитироваться и смогли одержать победу со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Марушич. Хозяева остались на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка. "Орлы" закрепились на 7 строчке, набрав 49 баллов.
"Удинезе" - "Лацио" 0:1 (0:1)
Гол: Маруушич, 37 - 0:1
"Удинезе": Муссо, Молина, Бонифаци, Родриго Бекао (Форестьери, 74), Ларсен, де Пауль, Уолас, Перейра, Макенго (Несторовски, 46), Нюйтинк, Льоренте (Окака Чука, 62).
"Лацио": Рейна, Раду, Габаррон (Мусаккьо, 86), Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Лейва (Эскаланте, 66), Луис Альберто (Перейра, 74), Мурики (Акпа-Акпро, 66), Иммобиле (Корреа, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17