"Лацио" в гостях победил "Удинезе"

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"Лацио" в гостях победил "Удинезе"Фото: Твиттер @OfficialSSLazio
Завершилась встреча 28 тура Серии А между "Удинезе" и "Лацио". Римляне, после вылета из Лиги Чемпионов хотели реабилитироваться и смогли одержать победу со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Марушич. Хозяева остались на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка. "Орлы" закрепились на 7 строчке, набрав 49 баллов.

"Удинезе" - "Лацио" 0:1 (0:1)

Гол: Маруушич, 37 - 0:1

"Удинезе": Муссо, Молина, Бонифаци, Родриго Бекао (Форестьери, 74), Ларсен, де Пауль, Уолас, Перейра, Макенго (Несторовски, 46), Нюйтинк, Льоренте (Окака Чука, 62).

"Лацио": Рейна, Раду, Габаррон (Мусаккьо, 86), Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Лейва (Эскаланте, 66), Луис Альберто (Перейра, 74), Мурики (Акпа-Акпро, 66), Иммобиле (Корреа, 74).

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