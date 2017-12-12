"Лацио" в меньшинстве потерпел поражение от "Торино"

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"Лацио" в меньшинстве потерпел поражение от "Торино"

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Лацио" на своём поле проиграл "Торино". Стоит отметить, что "орлы" весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления Чиро Иммобиле.

"Лацио" – "Торино" - 1:3

Голы: Беренгер, 54 - 0:1, Ринкон, 64 - 0:2, Луис Альберто, 69 - 1:2, Эдера, 73 - 1:3.

"Лацио": Стракоша, Раду, Баштуш (Баста, 55), де Врей, Марушич (Фелипе Андерсон, 55), Пароло, Милинкович-Савич, Лулич, Лейва (Кайседо, 58), Луис Альберто, Иммобиле.

"Торино": Сиригу, Молинаро, Бурдиссо, де Сильвестри, Нкулу, Вальдифьори, Ринкон (Аккуа, 85), Беренгер, Базелли (Оби, 75), Яго Фальке (Эдера, 70), Белотти.

Удаление: Иммобиле (45). 

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